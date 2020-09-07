На дорогу не смотрели оба. Во Владивостоке водитель сбил женщину на переходе

Автомобилист сбил пешехода на зебре Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации из-за невнимательности во Владивостоке оказались пешеход и водитель. Женщина, переходящая дорогу по зебре, шагнула на проезжую часть, не убедившись в своей безопасности. Водитель, видимо отвлекся, и сбил человека прямо на пешеходном переходе.

Происшествие случилось на улице Нейбута, недалеко от рынка «Ближний». Женщина с пакетом с продуктами собиралась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но почему-то даже не взглянула на проезжую часть, чтобы убедиться в отсутствии машин. Еще более непонятными оказались действия водителя Toyota Ractis. Мужчина не заметил пешехода, благо скорость авто была небольшая, но судя по всему, пешеходу все же понадобилась медицинская помощь.

Пользователи сети спорят, кто же в этой ситуации больше виноват.

«Судя по кадрам, женщина, которая вышла на зебру тоже не смотрела на дорогу», «Да пешеход вообще ни направо, ни налево не смотрела. Перла, как танк прямо, вот и села на капот», «Виноват, конечно водитель, но по сторонам ведь тоже надо смотреть», «Пешеход всегда прав ,но не всегда жив. Здоровье одно, берегите себя, отсудить 200 тысяч, а на лечение потратить 500, почему люди такие уверенные?», – отмечают пользователи сети.

Естественно, что за невнимательность автомобилисту все же придется ответить по закону. Мужчину ждет не самое приятное хождение по инстанциям.

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