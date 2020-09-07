Последствия тайфуна «Майсак» продолжают устранять в Приморье

В Приморье устраняют последствия тайфуна «Майсак», ударившего по региону на прошлой неделе, 3 сентября – к оказанию помощи присоединилась и «Единая Россия». Активная работа продолжается в наиболее пострадавших муниципалитетах – Хасанском и Надеждинском районах. Сегодня рабочие продолжают ремонтировать здесь кровли и дорожное покрытие, убирать поваленные деревья и восстанавливать электроснабжение. Со стороны Партии организована и профильная горячая линия, куда могут обратиться граждане, пострадавшие из-за тайфунов.

В воскресенье, 6 сентября, ход ремонтных работ в Надеждинском районе проинспектировал глава региона, секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко. Здесь частично отсутствует электроснабжение, на многих домах повреждены кровли, есть подтопления. На территории района работают бригады ДРСК, которые усиливают новоприбывшие группы – главная задача, как отмечает губернатор Приморья, чтобы свет появился во всех населенных пунктах уже сегодня. Также глава отметил важность развития системы энергообеспечения на территории – по его словам, здесь необходимо создать участок или филиал ДРСК, способный решать поставленные задачи.

Одна из самых проблемных тем – подтопленная дорога в Сиреневке с проездом под мостом. Говоря о ней, Олег Кожемяко отметил, что РЖД в ближайшее время согласует график проведения ремонтных работ.

В активную работу на территории включилась и «Единая Россия». С этого дня местное отделение Партии приступает к оказанию помощи населению в восстановлении дворов, по которым ударил тайфун.

В Хасанском районе в результате разгула стихии были обесточены целые посёлки, разрушены базы отдыха и жилые дома и размыты дороги. С 4 сентября здесь стартовали работы по восстановлению хозяйства под руководством краевого парламентария Александра Щербакова. Он посетил пострадавшие населенные пункты - Андреевка, Зарубино, Барабаш, Славянка – осмотрев зоны бедствия вместе с главами поселений, депутат определил круг вопросов, которые надо решать первостепенно.

Дороги на территории района уже ремонтируются, а к Андреевке уже прокладывают новую вместо разрушенной старой. По состоянию на понедельник, 7 сентября, энергоснабжение в муниципалитете восстановлено практически полностью. Деятельность по устранению последствий тайфуна продолжается.

«Мы работаем в тесном контакте и с краевыми и районными властями, и с пострадавшими жителями», - заявил Александр Щербаков.

Отметим, что сегодня на базе местного отделения «Единой России» Хасанского района будет организован сбор помощи жителям муниципалитета, которые пострадали от разгула стихии.

Также с 7 сентября на базе волонтерского центра «Единой России» действует новая актуальная функция – теперь горячая линия Партии принимает обращения со стороны граждан, пострадавших в результате тайфунов «Майсак» и «Хайшен». Телефоны: 8 (423) 222-09-09, 222-05-01.