Соблюдаем режим. Еще одна смерть от новой коронавирусной инфекции в Приморье

Сегодня в Приморье насчитывается 8556 человек, которым удалось победить новую болезнь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье обнародовал новые данные статистики развития пандемии в регионе.

За минувшие 24 часа выявлено еще 75 человек, инфицированных COVID-19. Общее количество людей, заболевших с начала эпидемии в Приморском крае, достигло отметки — 10212.

За сутки медики Приморья лабораторно обследовали 594 жителя края.

За этот же промежуток времени от опасной инфекции сумели избавиться 123 приморца. Всего в регионе на данный момент насчитывается 8556 человек, которым удалось победить новую болезнь.

Стало известно еще об одном летальном исходе. Список погибших от коронавирусной инфекции приморцев сегодня включает 108 человек.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья, уровень заболеваемости в регине по-прежнему является высоким.

Административные комиссии продолжают активную работу по выявлению нарушений санитарных требований. Вчера, 7 сентября, члены комиссий провели на территории края мониторинг 877 торговых точек, обследованы 964 единицы общественного транспорта и такси, 120 точек общепита.

По результатам проверок составили 45 административных протоколов. Было рассмотрено 34 дела о нарушениях, по 12 назначены штрафы. Еще по 22 вынесены предупреждения.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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