Можно раздеваться. О погоде во Владивостоке на сегодня

В дальневосточной столице сегодня до +23 градусов. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае сегодня находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя. По данным синоптиков портала «Примпогода», дневные температуры воздуха в крае колеблются от +18 до +27 градусов. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня без осадков. Днем воздух прогреется до +21 +23 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного.

Преимущественно без дождей в среду в Уссурийске. Здесь дневные температуры колеблются в пределах +22 +24 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного.

В Находке также без осадков. Днем +21 +23 градуса. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воды в Амурском заливе 20 градусов, в бухте Находка 19 градусов, в заливе Посьета 21 градус.

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