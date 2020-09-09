Можно раздеваться. О погоде во Владивостоке на сегодня

В дальневосточной столице сегодня до +23 градусов.
Фото: pixabay.com
Погода в Приморском крае сегодня находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя. По данным синоптиков портала «Примпогода», дневные температуры воздуха в крае колеблются от +18 до +27 градусов. Ветер южный умеренный.
Во Владивостоке сегодня без осадков. Днем воздух прогреется до +21 +23 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного.
Преимущественно без дождей в среду в Уссурийске. Здесь дневные температуры колеблются в пределах +22 +24 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного.
В Находке также без осадков. Днем +21 +23 градуса. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воды в Амурском заливе 20 градусов, в бухте Находка 19 градусов, в заливе Посьета 21 градус.
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