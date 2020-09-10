Отголоски тайфуна "Хайшен": сегодня в Приморье будет пасмурно и дождливо

Сегодня в Приморье возможны дожди, местами ливни

Сегодня, 10 сентября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливни. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 18...23°C .

Во Владивостоке небольшой дождь ожидается уже во второй половине дня. Днем будет дуть юго-восточный умеренный ветер, а вечером он усилится. Температура воздуха 18...20°C.

В Уссурийске днем небольшой, а вечером умеренный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 21...23°C.

В Находке также сегодня возможен дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью 16...18°C, днем 20...22°C.

Температура воды в Амурском заливе 20°C, в бухте Находка 19°C, в заливе Посьета 21°C.