Завершены поиски без вести пропавшего в Приморье 7-летнего Димы

Ориентировка, распространяемая волонтерами.

В Приморье завершены поиски пропавшего без вести семилетнего Дмитрия Кошталева из Спасска-Дальнего. Мальчик пропал 8 сентября, когда вышел из дома и вечером не вернулся.

Все это время о местонахождении мальчика ничего не было известно. Решено было обратиться за помощью к полиции и волонтерам ПРОО "Примпоиск", которые распространили информацию о пропавшем мальчике в сети.

Известно было лишь то, что мальчик ушел из дома по адресу Фадеева,63. На нем были черные шорты с надписью «Тик-Ток», темная толстовка с различными надписями на груди, чёрные сланцы с жёлтой подошвой. рост мальчика примерно 135 см..

Вскоре поиски ребенка были завершены. Дмитрий был найден живым и невредимым. Сейчас ему ничего не угрожает. Волонтеры ПРОО "Примпоиск" благодарят всех, кто помог в распространении информации о пропавшем ребенке.