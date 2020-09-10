Житель Находки предстанет перед судом за хранение шкуры амурского тигра

Шкуру амурского тигра мужчина хранил у себя дома на протяжении 20 лет Фото: Влад КОМЯКОВ

Жителю Находки грозит до 4 лет лишения свободы за хранение шкуры амурского тигра, которую ему подарили еще в 2000 году.

Следствие пришло к выводу, что мужчина 20 лет назад получил в подарок шкуру амурского тигра. Так как сувенир является дериватом особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, его хранение попросту запрещено. Все это время мужчина хранил у себя дома подаренную ему шкуру.

К слову, мужчина свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, а в содеянном раскаялся. Уголовное дело будет в ближайшее время рассмотрено в Находкинском городском суде.

Кстати, охота на амурского тигра запрещена с 1947 года, хищник внесен в Красную книгу международного союза охраны природы и в Красную книгу России.