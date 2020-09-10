Вакцинация от гриппа в Приморье только началась, но уже привились почти 90 тысяч приморцев

Прививки в Приморье делают вакциной российского производства «Совигрипп» Фото: Олег УКЛАДОВ

87 570 жителей Приморья на сегодня уже привились от гриппа. Об этом сообщили представители краевого министерства здравоохранения, напомнив, что иммунизации населения от этого сезонного заболевание продолжается.

Как сообщалось ранее, прививки делаются вакциной российского производства «Совигрипп», в состав которой согласно рекомендациям ВОЗ, вошли составляющие, создающие биологическую систему защиты сразу против трех штаммов гриппа. По прогнозам вирусологов, именно эти разновидности гриппа будут преобладать в текущем осенне-зимнем сезоне.

— План по вакцинации в этом году большой — 1,1 миллиона детей и взрослых, это более 60% населения края, — сообщила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава Приморья Евгения Шутка.

Медик считает, что жители края в этом году должны быть особенно заинтересованы в получении прививки от гриппа, так как это понизит вероятность заразиться сразу двумя инфекциями: гриппом и коронавирусом.

По оценке специалистов министерства, в крупных городах края люди положительно отнеслись к организации мобильных пунктов вакцинации в палатках, расположивших возле торговых центров и на площадях. Несмотря на непогоду, за минувшую неделю во Владивостоке сделали прививки 25 215 горожан, из них треть привились в палаточных пунктах.

Медики обращаются к руководителям производственных коллективов и настоятельно рекомендуют не забывать о здоровье своих работников.

«Руководители предприятий и организаций могут обеспечить иммунопрофилактику своего коллектива, заключив договор с медицинской организацией на выезд сотрудников поликлиники для проведения вакцинации на своей территории, либо в оговоренные заранее сроки доставить своих работников в прививочный кабинет лечебного учреждения», — отмечает минздрав Приморья.

Как и ранее в Приморье действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе "масочный режим" в местах скопления людей и "социальную дистанцию".

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