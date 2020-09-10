Во Владивостоке установят «нулевой километр» в виде столба с медалями

Работа над новым арт-объектом кипит в мастерской. Фото: Павел Шугуров

Во Владивостоке появится новый арт-объект, посвященный здоровому образу жизни. Он представляет собой столб, украшенный медалями из различных забегов.

Как идет работа над новой достопримечательностью, на своей странице в Фейсбуке показал руководитель студии «33+1» Павел Шугуров.

- Четырёхметровый столб, инкрустированный медалями из разных забегов, будет установлен на набережной Спортивной гавани в качестве Нулевого километра для тропы здоровья, - сообщил Павел Шугуров.

Он уточнил, что арт-объект создается для бегового объединения RunDNSrun и его создателя, бывшего вице-губернатора Приморья Константина Богданенко. Именно члены клуба RunDNSrun в 2016 году провели во Владивостоке первый международный марафон, маршрут которого пролегал по мостам, сделав наш город беговой столицей, как минимум, Дальнего Востока.

С тех пор каждый сентябрь в город специально приезжают любители бега со всей России и даже других стран. В 2019 году участие в забеге приняло около 4000 спортсменов из 25 стран мира. В этом году из-за пандемии главное беговое событие региона пришлось отменить, его перенесли на 2021 год.

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