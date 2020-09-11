Мальчик пострадал в Приморье при взрыве кипятильника

Родители вызвали скорую помощь Фото: Сергей БАЛАНОВ

Врачи скорой доставили в больницу Уссурийска несовершеннолетнего, получившего дома травмы глаз. Причиной случившегося стал несчастный случай.

Стало известно, что врачей на улицу Некрасова вызвали родные 9-летнего пострадавшего, которые и оказали ему первую помощь. Прибывшие медики выяснили, что ребенок получил ожоги глаз и лица из-за взрыва кипятильника.

Мальчик был доставлен в больницу, где у него также диагностировали контузию обоих глазных яблок. Пострадавшему оказали необходимую помощь и госпитализировали для дальнейшего лечения, а по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

По предварительным данным, причиной взрыва бытового кипятильника стала его неисправность или неправильная эксплуатация.

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