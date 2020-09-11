Расследование громкого убийства в Приморье двух китайских предпринимателей завершено

Жертвами убийц в сентябре прошлого года стали двое граждан КНР, скупавшие дикоросы в приморской глубинке Фото: Иван ПЕТРОВ

Следственный комитет в Приморье завершил расследование дела против двух местных жителей 1959 и 1968 годов рождения. Сельчане проходят по целому «букету» статей уголовного кодекса, самой тяжкой из которых является убийство, сопряженное с разбоем.

Жертвами разбойников в сентябре прошлого года стали двое граждан КНР, которые скупали дикоросы недалеко от села Пшеницыно Чугуевского района. План бандитов был прост: скупщиков заманили в безлюдное место, пообещав продать им корни женьшеня, а затем расстреляли из двух пистолетов. Обыскав мертвых, убийцы нашли 230 тысяч рублей и ключи от квартиры, после чего тела сожгли. Уехали душегубы с места преступления на машине марки «Lexus GX 470», принадлежавшей жертвам.

На следующий день преступники побывали в квартире убитых предпринимателей, но не обнаружили ничего ценного.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, во время расследования уголовного дела следователи сделали десятки судебных экспертиз, сумели идентифицировать личности потерпевших, провели проверки показаний на месте, допросили три десятка свидетелей.

У одного из обвиняемых при обыске жилища обнаружено несколько незаконно хранимых единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе и пистолет, из которого стреляли в одного из убитых.

Было установлено, что «Lexus GX 470» преступники сдали на запчасти местному жителю, который узнав из СМИ о преступлении, распилил машину на куски и разбросал их по всему населенному пункту. Следователи в буквальном смысле собрали по частям похищенный автомобиль.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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