Предпринимателям Дальнего Востока рассказали о новых возможностях проверки контрагентов и преимуществах аутсорсинга

Состоялась вторая встреча участников проекта «Школа экономии» для бизнеса, организованного Дальневосточным Сбербанком. Бесплатный онлайн-проект представляет собой серию образовательных вебинаров, которые будут полезны как начинающим, так и опытным предпринимателям.

В этот раз предпринимателям Дальнего Востока рассказали о новых электронных сервисах, которые помогут бизнесу предупредить финансовые риски, сэкономить бюджет и упростить работу.

В текущих экономических условиях для бизнеса особенно важно иметь уверенность в партнёрах и контрагентах: это позволяет предупредить финансовые и репутационные риски компании. И в этом предпринимателям может помочь сервис проверки контрагентов, который предлагает дочерняя ИТ-компания Сбербанка «Корус Консалтинг СНГ»: о нём участникам встречи рассказал руководитель проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» ПАО Сбербанк Даниил Цветков:

«Если вы работаете с большим количеством контрагентов, то всегда есть риск финансовых потерь. Ваш контрагент может иметь долги, может быть объявлен банкротом, может состоять в реестре недобросовестных поставщиков и прочее. Для того, чтобы обезопасить свой бизнес от рисков неоплат или невыполнения обязательств по договору, вы можете провести комплексную оценку компаний с помощью сервиса проверки контрагентов. Он даст вам возможность всегда иметь актуальную информацию о состоянии дел подрядчиков и партнёров».

Также в связи с последствиями пандемии многие предприниматели перевели бизнес в онлайн-формат либо перешли на дистанционный формат работы. В ходе вебинара подробно рассказали об инструментах, которые помогут организовать свою работу в новом режиме. Сохранить эффективность работы, экономить время и средства на пересылку документов, а также человеческие ресурсы можно с помощью сервиса электронного документооборота. Электронный документ приравнивается к бумажному аналогу, обладает 100%-ой подлинностью и юридической значимостью за счет подписания документа электронной цифровой подписью. Дополнительно с помощью электронной подписи можно сдавать отчётность в госорганы, работать с госпорталами, участвовать в торгах и многое другое.

Второй вебинар был посвящен преимуществам аутсорсинга. Передача бизнес-процессов на аутсорсинг может помочь существенно сэкономить. Расходы компаний на данные функции снижаются за счёт более эффективного управления процессами и технологиями на стороне провайдера. О том, какие процессы можно отдать на аутсорсинг и сэкономить, рассказала Татьяна Красильникова — руководитель филиала «СберРешения» в Новосибирске. Компания «СберРешения» является основателем и лидером практики аутсорсинга в России и СНГ. Компания предоставляет услуги в области учета и отчетности, управления персоналом и изменениями, юридические и налоговые сервисы, консалтинг по повышению операционной эффективности, аутсорсинг бэк-офисных функций, ИТ-консалтинг и услуги в области безопасности и непрерывности бизнеса. По словам Татьяны Красильниковой, аутсорсинг может снизить стоимость услуги для малого бизнеса до 30 %.

Посмотреть видеозапись вебинара можно на сайте «Школы экономии».

Следующее мероприятие «Школы экономии» состоится 17 сентября и будет посвящено темам: «Телемедицина для клиентов и сотрудников. Экономим на больничных» и «Оплата по QR — просто, удобно и выгодно». Завершит серию вебинаров выступление известного российского маркетолога Игоря Манна на тему «Маркетинг в помощь», которое пройдет 24 сентября.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте «Школы экономии».