Финал фестиваля кино- и видеоискусства «SmotriFest» пройдет на главной набережной Владивостока

Рабочий момент фестиваля-конкурса «SmotriFest». Фото: сайт ПКЦНК

Лучшие работы фестиваля-конкурса кино- и видеоискусства «SmotriFest» (6+) будут показаны на церемонии награждения победителей в 20 часов в субботу, 12 сентября, в амфитеатре набережной Спортивной гавани Владивостока.

В конкурсе участвовали режиссеры и операторы из разных уголков края, различные объединения от детских киностудий до крупных коммерческих продакшн-компаний. Жюри определяло победителей в 14 номинациях творческого и коммерческого жанров. Были отобраны по три работы в каждой номинации, которые представят под открытым небом на большом экране.

Как сообщают организаторы фестиваля, также планируется дополнительный показ работ, хотя и не вошедших в финал конкурса, но заслуживающих внимания зрителей. Об этом показе будет сообщено дополнительно.

СПРАВКА:

Фестиваль «SmotriFest» пройдет в столице Приморья во второй раз. Он преемник фестивалей «Мое кино» и «Myclip», которые нескольких лет ежегодно проводились Приморским краевым центром народной культуры. Поддержку в проведении мероприятия оказывает Министерство культуры и архивного дела Приморского края и Управления по делам молодежи администрации Владивостока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14