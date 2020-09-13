«Единая Россия» побеждает на Дальнем Востоке на выборах всех уровней

«Единая Россия» по предварительным данным набирает больше половины голосов на выборах в Магаданскую областную Думу по партийным спискам. Представители партии лидируют и в большинстве одномандантных округов. Как сообщает губернатор Магаданской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Носов, явка на избирательные участки достигла 31%.

- У нас есть все основания рассчитывать на высокую поддержку избирателей. Первые протоколы внушают оптимизм, — цитирует Сергея Носова официальный сайт «Единой России».

Серьезную поддержку избирателей получил и врио губернатора Ростислав Гольдштейн на выборах главы Еврейской автономной области. По предварительным данным кандидат «Единой России» получил около 88% голосов при рекордной для региона явке в 70%. Для сравнения, во время последних губернаторских выборов в 2015 году она была в два с половиной раза ниже. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил Гольдштейна с убедительной победой, отметив, что он побеждает с «серьезным результатом, с серьезным мандатом доверия, которые дали избиратели».

По мнению политолога Дмитрия Орлова, предварительные итоги выборов на Дальнем Востоке показывают, что «Единая Россия» должна набрать большинство голосов на всех выборах в региональные органы представительной власти. По данным консенсус-прогноза, составленного 46 экспертами (опрос проводился АПЭК), кандидаты от партии должны получить большинство в 10 законодательных собраниях из 11 и в 20 представительных органах столиц субъектов из 22.

Эксперт считает, что причин для этого несколько.

- Прежде всего, «Единая Россия» была и остается ответственной партией, «партией реальных дел». Она системно и эффективно помогала гражданам в период пандемии, в том числе, с помощью центра поддержки и волонтерской активности, - комментирует Дмитрий Орлов. - Наконец, партия выступила с рядом инициатив в социальной сфере, детально проработала их во взаимодействии с правительством и уже добилась их принятия.

Благодаря праймериз и проекту «ПолитСтартап» единороссы обновляют свои ряды быстрее и успешнее других партий.

- Думаю, региональные выборы-2020 подтверждают: «Единая Россия» остается партией большинства. Поэтому именно она будет формировать обновленную коалицию, которая должна стать социальной базой власти после парламентских выборов, - считает Дмитрий Орлов.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин уверен: предварительные итоги выборов на Дальнем Востоке наглядно показывают, что протестные выступления в Хабаровске никак не повлияли на соседние территории и Дальний Восток в целом. Комментируя результаты голосования в ЕАО, Магаданской области и на Камчатке, политтехнолог подчеркнул, что хабаровские протесты являются локальным фактором.

- При таком уровне поддержки партии власти и ее кандидатов протестные выступления можно классифицировать не как политическую активность, а как еще один формат диалога общества с властью, при помощи которого граждане заявляют о том, что их не устраивает. Его нужно не бояться, а учиться с ним работать. При правильных действиях с обеих сторон это не раскачивание лодки, а необходимое условие социальной динамики, - подчеркнул эксперт.

Константин Костин отметил большое влияние на результаты выборов ситуации в каждом конкретном регионе.

- Жители не только дают оценку за предыдущие годы работы, но и оценивают деловые и политические качества кандидатов, которые будут востребованы в течение следующего срока. Уже сейчас можно сделать вывод, что «Единая Россия» остается главной политической силой в регионе, - сказал политолог.

При этом, по словам Костина, важную роль играют идеология и программа, с которыми «Единая Россия» шла на выборы.

- Стабильность и социальные гарантии, о которых говорит «Единая Россия», в условиях постпандемического кризиса оказались важны для избирателей. Они выбирают представителей партии, потому что верят, что в «Единой России» знают, как этих целей достичь, - комментирует Константин Костин. - При этом сегодня на партию сейчас смотрят без розовых очков, указывают ей на ошибки — но все равно из имеющегося политического меню выбирают именно ее.