Умерших в 1,5 раза больше, чем родившихся: демография Приморья 2020 года

За первые полгода в 2020 году в Приморье родилось 8420 детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статистическое ведомство Приморье опубликовало данные о демографических изменениях в крае за первое полугодие 2020 года.

По данным Приморскстата, в целом зарегистрировано 8420 родившихся детей — это 8,9 новорожденных на 1000 человек населения.

За январь-июнь текущего года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,5 раза, что соответствует аналогичному периоду прошлого года и составило 12880 человек — 13,7 умерших на 1000 человек населения.

За первые 6 месяцев этого года в регионе умерло 6702 мужчин — это на 8,5% больше, чем умерло женщин. Младенческая смертность составила 5,5 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся — этот показатель остался таким же, как и в прошлом году.

Количество людей, приехавших в Приморский край из других регионов России, с января по июль составило 7630 человек. Эта цифра на 7% меньше, чем за тот же период в 2019 году. Отмечается, что из других стран в край приехало 3989 человек, а это почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году.

Выехало в другие регионы России 7985 человек — это на 18,8% меньше прошлогоднего периода. Однако выросло число приморцев, которые вообще покидают страну — 5622 человека. Это на 9,5% больше, чем годом ранее.

За первые полгода сменили регистрацию на территории края 16821 приморцев — на 21,5% меньше, чем за тот же период 2019 года. Из них 6812 человек сменили постоянную регистрацию по месту жительства, сообщил Приморскстат.

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