«Макдональдс» во Владивостоке появится под Новый год

Рестораны McDonald's открыты во многих городах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публикации об открытии во Владивостоке точек всемирно известного бренда «Макдональдс» появляются в СМИ на протяжении уже нескольких лет. Последняя «вспышка» сообщений на эту тему была в январе этого года, но, судя по всему, в планы компании вмешался коронавирус. И вот тема вновь ожила. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу «Макдональдс».

«Ежедневно наши предприятия обслуживают более 1,8 миллиона гостей, я очень рад, что теперь в их числе будут жители Дальнего Востока. Я уверен, что наши гости по достоинству оценят Макдоналдс, а мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы они получили лучший клиентский опыт на рынке!», — цитирует агентство слова генерального директора компании в России Марка Карена.

Сообщается, что свою работу в Дальневосточном регионе «Макдональдс» планирует начать в декабре во Владивостоке. Также точки продаж знаменитых «Маков» появятся и в Хабаровске. На первом этапе в двух городах будет создано более 300 рабочих мест. Поддержку компании окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Появлявшуюся ранее информацию о том, что местом расположения первых «Макдональдсов» во Владивостоке станут торговые центры «Березка», «Черемушки» и «Седанка Сити», собственники ТЦ не подтверждают.

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