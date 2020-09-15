Во Владивостоке мужчина тростью убил собутыльника, оскорбившего его жену

Во Владивостоке задержан 44-летний мужчина по подозрению в убийстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 сентября в квартире дома на улице Вилкова во Владивостоке обнаружено тело мужчины с множественными ушибленными ранами головы. Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Задержан 44-летний мужчина, рассказавший, что выпивал со своим знакомым, когда тот оскорбил его супругу. Гражданин взял трость и нанес ею не менее 7 ударов по голове обидчика.

Пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, отмечает, что задержанный ранее уже несколько лет отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких преступлений.

Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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