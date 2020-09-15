Полмиллиона рублей алиментов на ребенка заплатил житель Приморья

530 тысяч рублей долга на содержание своего ребенка выплатил житель Приморья Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Приморского края долгое время уклонялся от уплаты алиментов на ребенка, перечисляя бывшей супруге незначительные суммы. Сотрудник отделения судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу УФССП России применил к недобросовестному родителю меры по принудительному взысканию задолженности.

В итоге неплательщика привлекли к административной ответственности по статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и отправили на 20 часов обязательных работ.

Когда мужчина отбыл наказание, выяснилось, что он может быть привлечен и по уголовной статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

Гражданин решил более не испытывать судьбу и выплатил 530 тысяч рублей долга, включая исполнительский сбор.

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