«Дивный мир» предлагают увидеть художники в галерее «Арка» и музее «АртЭтаж» во Владивостоке

Фото: страница проекта "Дивный мир" Facebook

Открытие международного выставочного проекта «Дивный мир» пройдет завтра, 16 сентября, во Владивостоке сразу на двух культурных площадках города. В 16:30 распахнет двери зрителям проекта галерея «Арка» на Светланской, 5, а в 18 часов вернисаж начнется в выставочных залах «АртЭтажа» на Океанском проспекте, 9.

Как сообщают организаторы выставки, «Дивный мир» предлагает взглянуть на глобальные проблемы через локальные, ставя в центр внимания дальневосточный регион с древней геологической историей. Флора и фауна Дальнего Востока уникальны. На его просторах много заповедников и национальных парков, целью которых является сохранение популяций исчезающих видов животных и растений. Все работы в данном случае являются обдуманным заявлением художников, смотрящих в будущее.

В проекте приняли участие: Александр Каганский (Россия), Сергей Костырко (Россия), Ольга Киселева (Франция), Галя Моррелл (Гренландия), арт-группа Hero4hero (Ксения Фролова и Роман Иванищев) (Россия), арт-группа Gray Cake (Александр Сереченко и Екатерина Пряничникова) (Россия), Вадим Хижняк (Россия), Екатерина Пряничникова (Россия), Влад Кононков (Россия), Константин Дьячков и Полина Алещенко (Россия), Анастасия Лукута (Россия), Анастасия Егорова(Россия), Грегори Диас (Мексика), Соледад Маждалани (Аргентина).

Творчество этих художников объединяет идея баланса экосистем и гармонизации отношений человека и природы.

Выставка продлится до 8 октября.

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