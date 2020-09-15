Нацпроекты добавляют комфорта

Участие жителей - один из главных принципов реализации нацпроекта. Фото: vlc.ru

Даже капризная погода не мешает вести во Владивостоке ремонт придомовых территорий по программе «1000 дворов» в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Как только тайфуны сменяются солнцем, подрядчики выходят на работу одновременно по 110 адресам: в 48 дворах кладут новый асфальт, в 37 обустраивают детские площадки, в 25 – спортивные.

Работы ведутся под контролем специалистов мэрии, которые еженедельно проверяют сделанное.

Так, на проспекте 100-летия Владивостока, 64, и Приморской, 1, открыты новые детские площадки. На Калинина, 43, смонтировали горки и качели, а также уложено прорезиненное покрытие. На Анны Щетининой, 3, полностью смонтирована спортивная площадка. Новые спортивные объекты появились на проспекте 100-летия Владивостока, 84а, и на Калинина, 177.

Если в прошлом году по программе «1000 дворов» делали небольшие дворовые детские и спортивные площадки, то в этом благоустраиваются большие пространства. Площадки многофункциональные и пользоваться ими могут жители сразу нескольких дворов.

В этом году на первом этапе программы планировали благоустройство более 100 дворов, позже список удалось расширить до 119. Как рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, в каждом дворе прошли собрания и определен вид предстоящих работ. Управляющие компании заказали разработку дизайн-проектов с учетом мнения жителей, просчитали сметную стоимость работ. Затем были заключены договоры с подрядными организациями.