И снова смерть от COVID-19. В Приморье умер еще один человек

В Приморье за минувшие сутки было обнаружено 68 новых носителей вируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, обнародованным на очередном совещании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Приморье за минувшие сутки было обнаружено 68 новых носителей вируса. Общий список приморцев, у которых был обнаружен возбудитель нового заболевания, вырос до 10701 человек.

110 жителей края за последние 24 часа были вычеркнуты из списка заболевших. Всего же сумели справиться с заболеванием за весь период эпидемии 9086 человек. Это почти 85% от числа всех, у кого обнаружили эту инфекцию в регионе.

Официально было объявлено о еще одном летальном исходе, вызванном коронавирусом. Скорбный перечень приморцев, погибших от коварной болезни, теперь состоит из 110 имен.

Оперативный штаб также сообщил о продолжении активной деятельности административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований Роспотребнадзора. В этой работе в последние сутки были заняты более 1000 сотрудников МВД, росгвардейцев и членов комиссий.

Мониторинг был проведен на 1834 различных объектах, среди которых точки торговли и общепита, транспорт, перевозящий пассажиров, турбазы и пляжи.

В Приморье до особого распоряжения продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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