Мэрия Владивостока опубликовала фото будущего памятника летчику Острякову

В сквере Острякова в скором времени появится памятник Герою Советского Союза Фото: Администрация Владивостока

Памятник Герою Советского Союза, военному летчику Николаю Острякову скоро появится во Владивостоке в сквере, носящем имя героя.

Автором памятника стал владивостокский художник Илья Топчий, который также известен как автор памятника советскому разведчику Рихарду Зорге, установленному в сквере на проспекте 100-летия Владивостока.

Пресс-служба мэрии города сообщает, что жители района поддержали инициативу установки памятника человеку, в честь которого назван сквер и проспект. В сквере уже установлен постамент под скульптуру.

СПРАВКА:

Советский летчик морской авиации, генерал-майор Николай Алексеевич Остряков перед Великой Отечественной войной служил в военно-воздушных силах Тихоокеанского флота. Погиб Остряков в 1942 году в Севастополе, когда ему был 31 год.

Автор скульптуры художник из Владивостока Илья Топчий Фото: Администрация Владивостока

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