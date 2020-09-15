Билеты на катера и паромы во Владивостоке подскочат в цене

Стоимость билетов на острова с нового года изменится Фото: Администрация Владивостока

Стоимость перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостока с 1 января 2021 года станет выше. Это касается островов Рейнике и Попова, а также полуострова Песчаный. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте администрации города. Согласно документу, тарифы для жителей островных территорий подорожают на 3 рубля, а тем, кто не живет на островах и полуострове придется платить больше на 4-7 рублей, чем сегодня.

Стоимость поездки на острова Попова и Рейнеке с 1 января 2021 года

— для местных жителей — 71 рубль (было 68 рублей)

— для остальных пассажиров — 184 рубля (было 177 рублей)

Стоимость поездки на паром до полуострова Песчаный с 1 января 2021 года

— для местных жителей — 71 рубль (было 68 рублей)

— для остальных пассажиров — 122 (было 118 рублей)

Скан фрагмента постановления Администрации города Владивостока от 14.09.2020 №3662

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