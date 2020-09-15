Реальные дела стали залогом победы в ЕДГ

Цифры, предварительно приведенные Краевой избирательной комиссией, подтверждают убедительную победу «Единой России» в 141 избирательной кампании. В 11 электорально-значимых выборах в представительные органы (в муниципальных районах и округах) из 175 мандатов единороссы получили 136 (77,71%). Первые итоги Единого дня голосования прокомментировал первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Приморского регионального отделения Партии Сергей Фензель в рамках вчерашнего брифинга.

«По инициативе губернатора Приморья, секретаря Приморского регионального отделения ЕР Олега Кожемяко прошла ревизия всех партийных проектов на территориях по ремонту дорог и строительству социальных объектов. Сегодня Партия и ее представители в думах выявляют точки напряженности, оформляют запрос, проходят бюджетное согласование и получают софинансирование на строительство новых школ, больниц и садиков. Поэтому люди поддерживают действующую команду. «Единая Россия», по одиннадцати районам получила еще двадцать депутатских мандатов, рост к прошлым выборам составил более 10% - всего 185 мандатов Партии», - отметил Сергей Фензель.

По мнению экспертов, победа на девятом округе Владивостока кандидата от Партии в Законодательное Собрание Приморья, ректора ТГМУ Валентина Шуматова была ожидаема. Он получил 4822 голосов.

«Слоган Шуматова «Городу нужен врач» отразил запросы избирателей и получил безоговорочную победу, набрав более 65,87%. Еще на предварительном этапе по итогам праймериз мы убедились, что кандидаты от «Единой России» - это люди дела, влияющие на жизнь территории через партийные проекты в ЖКХ, в благоустройстве, социальной сфере, здравоохранении и образовании. Валентин Шуматов создал на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета региональный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Он своим примером вдохновил студентов-медиков пойти в госпитали, оказывать всемерную помощь, в том числе - в профилактике заражения. Многие победившие на муниципальных выборах единороссы в период пандемии коронавируса пошли в волонтеры и оказали серьезную помощь своим землякам, что было оценено людьми,»- прокомментировали в пресс-службе регионального отделения Партии.