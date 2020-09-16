Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Владивостока сегодня

Во Владивостоке сегодня ожидается небольшой дождь. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе местами ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков портала «Примпогода», дневные температуры колеблются в пределах +19 +24 градусов. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня вечером пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +18 +20 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного.

Туман и небольшой дождь прогнозируют в Уссурийске. Дневные температуры воздуха в пределах +20 +22 градусов. Ветер южный умеренный, во второй половине до сильного.

Преимущественно без осадков сегодня в Находке. Днем будут +19 +21 градус. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воды в Амурском заливе 19 градусов, в бухте Находка 16 градусов, в заливе Посьета 19 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14