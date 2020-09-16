Завершены поиски без вести пропавшего 14-летнего Андрея Федюшина в Приморье

Ребенок ушел из дома и не вернулся. Фото: pixabay.com

14-летний Андрей Федюшин из Шкотово пропал 11 сентября. Мальчик просто ушел из дома и не вернулся. О его местоположении ничего не было известно. Родные обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. Активисты сперва разместили информацию об исчезновении ребенка на своей странице в сети. Так количество осведомленных о пропаже Андрея увеличилось в несколько раз.

Вместе с фотографией мальчика были опубликованы и приметы. Волонтерам стало известно о том, что на Андрее в день пропаже были: черная футболка с надписью «Nike», черные шорты с белыми кантами и черно-серые кроссовки.

Спустя несколько дней волонтеры объявили о том, что поиски без вести пропавшего Андрея завершены. К счастью, повод для этого радостный. Мальчик найден живым и невредимым. Его жизни ничего не угрожает.

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