Житель Приморья до смерти избил 13-летнего сына за надуманные провинности

Мальчик скончался после очередного избиения. Фото: pixabay.com

Как полагают следователи, случилось все в марте этого года в одном из сел в Яковлевском районе. 43-летний местный житель на протяжении нескольких дней, прямо скажем, издевался над своими детьми. За абсолютно надуманные провинности он доставлял страдания 13-летнему сыну и 11-летней дочери. Способ выбрал садистский – рукоприкладства. Цели достигал при помощи ремня с металлической пряжкой. Мальчика избивал еще и руками, и ногами. В тот роковой день он со всей силы бросил в голову сына металлическую тарелку. В конечном итоге сын скончался от полученный тяжких повреждений. Девочка тоже не осталась без травм, но жива.

В отношении «отца» возбудили уголовное дело по статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего с особой жестокостью, повлекшее смерть» и «Причинение физических страданий, путем систематического нанесения побоев».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю.

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