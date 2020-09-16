Русский мост стал «ловушкой» для рассеянных водителей

Ограничительный знак "40 км/ч" установлен на Русском мосту по направлению движения на остров. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

На Русском мосту во Владивостоке ужесточили требования к скоростному режиму. Это связано с обновлением дорожной разметки. На дороге над волнами по направлению на остров появился новый ограничительный знак «40 км/ч». Соответственно были перенастроены и камеры наблюдения, фиксирующие нарушения.

Привыкшие к предыдущим требованиям жители и гости города уже получили «письма счастья» со штрафами, сообщает ИА PrimaMedia. Агентство, со ссылкой на специалистов филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» во Владивостоке, информирует о том, что изменения скоростного режима движения по мосту установлены на время проведения дорожных работ. В соответствии с ГОСТом на дорожное покрытие наносится желтая полимерная разметка, а белая демаркируется.

Знак с прежними ограничениями в 60 км/ч продолжает определять скоростной режим на мосту в направлении с острова на материк.

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