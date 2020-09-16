Временные и общественные работы помогают безработным жителям Приморья

С начала года по настоящее время во временных и общественных работах приняли участие свыше трех тысяч жителей края Фото: Андрей МИРЕЙКО

Для приморцев, которые лишились работы из-за пандемии коронавируса, предусмотрена специальная федеральная мера помощи — общественные работы. Центр занятости населения края взаимодействует напрямую с предприятиями, которые организуют такие работы у себя на производстве. Это может быть благоустройство территорий, разбор архивов, подготовка к ремонтным работам и многое другое.

153 договора о совместной деятельности заключил центр занятости и работодатели региона. По информации регионального министерства труда и социальной политики, благодаря этим договорам создано 1491 рабочее место. Больше всего вакансий представили Владивосток, Находка, Арсеньев, Шкотовский и Хасанский районы.

«На сегодняшний день трудоустроены 1295 человек, среди них — 1204 гражданина, находящихся под риском увольнения, и 91 безработный. Всего с начала года по настоящее время во временных и общественных работах приняли участие свыше трех тысяч жителей края», — конкретизировали представители министерства.

По данным пресс-службы правительства Приморья, перечень рабочих мест для незанятых граждан обновляется каждую неделю.

— Таким образом, мы поддерживаем и людей, и предприятия, чтобы они вошли в свое рабочее русло и продолжили деятельность без нашей помощи, — сказала ранее председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Интересно, что принять участие в таких временных и общественных работах может любой человек, вне зависимости от того, есть ли у него сейчас работа или нет. Достаточно обратиться в Центр занятости по месту жительства или по регистрации.

Обычно для временного трудоустройства не нужно иметь какую-то профессиональную подготовку. Временно подработать может практически любой безработный или нуждающийся в получении дополнительного дохода человек.

Вознаграждение за временные и общественные работы работодатель определяет самостоятельно, но в соответствии с нормами трудового законодательства. Оплата не может быть ниже МРОТ — 12130 рублей плюс районный коэффициент и дальневосточная надбавка. Конечно, фактический заработок зависит от количества отработанных часов или дней.

Безработные приморцы в определенных случаях могут получать дополнительное повышенное пособие — 14556 рублей, а также доплату 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет и материальную поддержку 12130 рублей на период участия во временных работах.

Например, человек лишившийся работы после 1 марта, имеющий двух детей, за месяц общественных работ может получить около 35 тысяч рублей.

Однако нужно учесть, что участие в таких работах ограничено — оно не может превышать двух месяцев.

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