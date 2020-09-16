Благодарность вора: во Владивостоке раненный рецидивист обокрал медсестру, сделавшую ему перевязку

С помощью мобильного телефона преступник похитил с чужого счета 700 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Рецидивист по кличке Пломба украл у медсестры, которая сделала ему перевязку раны, 700 тысяч рублей, паспорт и другие документы.

58-летняя жительница Советского района Владивостока обратилась в полицию 14 сентября, сообщает VL.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Женщина, работающая в больнице медсестрой, рассказала, что в свободное время оказывает на дому частные услуги по медицинским процедурам: уколам, перевязке и т.п.

В тот вечер в дверь квартиры позвонил неизвестный мужчина, представился Алексеем и попросил перевязать рану на ноге. Гражданин сослался на общих знакомых, которые якобы рекомендовали обратиться к медработнику за анонимной помощью. Рана была действительно серьезной, и женщина решила помочь человеку.

Когда перевязка была закончена, посетитель попросил у медсестры телефон, чтобы позвонить другу. Мужчина вышел на балкон и начал телефонный разговор. Хозяйка квартиры удалилась на кухню, когда она через несколько минут вернулась в комнату, ночного гостя уже не было.

Женщина тут же обнаружила на своем мобильнике СМС о списании с ее счета 700 тысяч рублей. Осмотрев комнату, пенсионерка поняла, что из комода пропали пенсионное удостоверение, водительские права, ее паспорт и другие документы.

Полиция в скором времени установила личность криминального визитера. Им оказался неоднократно судимый гражданин по кличке Пломба.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14