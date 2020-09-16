Во Владивостоке появится памятник советским офицерам, погибшим во время советско-китайского конфликта 1969 года

Эскиз памятника, который установят в сквере на улице Верхнепортовой во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

Реконструкция еще одного сквера скоро начнется во Владивостоке. Мэрия столицы Приморья собирается на общественной территории в районе дома № 41-б на улице Верхнепортовой создать пешеходные дорожки, поставить малые архитектурные формы, оборудовать спортивную площадку и место для выгула собак. Будут установлены 25 скамеек и 25 урн. Предстоит смонтировать системы ливневой канализации, электроснабжения и видеонаблюдения.

Предстоит проделать большой объем работ по озеленению территории. Будут убраны восемь деревьев, находящихся в плохом состоянии, и вместо их появятся 125 кустарников можжевельника казацкого, 72 — сирени вольфа и 142 — спиреи японской. На 7,8 тысячи квадратных метров разобьют газон, 250 квадратных метров займут клумбы.

Проект реконструкции разработан ООО «ДальСтрой-Эксперт», а подрядчиком выполнения работ по результатам тендера стало ООО «Экспострой».

Помимо этого, в сквере планируют поставить памятник героям событий на Даманском острове.

— В сквере установят памятник защитникам Отечества. В монументе воплощены герои-пограничники Иван Стрельников и Николай Буйневич, погибшие в бою за остров Даманский, — сообщил и. о. директора Дирекции общественных пространств Салават Галиев.

Сквер будет благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

СПРАВКА:

Старший лейтенант Иван Иванович Стрельников — начальник 2-й пограничной заставы Нижне-Михайловская 57-го Уссурийского пограничного отряда Тихоокеанского пограничного округа КГБ при Совете Министров СССР.

Старший лейтенант Николай Михайлович Буйневич — оперуполномоченный особого отдела по 57-му Иманскому погранотряду.

Оба офицера погибли 2 марта 1969 года. В тот день на льду реки Уссури в районе острова Даманский китайские военные открыли огонь по советским пограничникам. Были убиты 32 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14