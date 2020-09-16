70 заболевших и один умерший: статистика последних суток по COVID-19 в Приморье

Выявлено еще 70 заболевших COVID-19 на территории Приморья за минувшие сутки
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская во время очередного собрания краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила, что о выявлении еще 70 заболевших на территории региона за минувшие сутки.
— С нарастающим итогом количество пострадавших — 10771 человек, — уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора.
Количество умерших от COVID-19 в крае достигло отметки 111. Один человек умер от инфекции вчера.
Тех, кому удалось избавиться от диагноза коронавирус, стало за последние 24 часа больше на 115 человек. А их общее количество за все время развития пандемии составило 9201 приморцев.
Глава региона Олег Кожемяко в очередной раз заявил, что нельзя ослаблять контроль не за соблюдением режима повышенной безопасности.
— При кажущемся снижении заболеваемости ситуация по-прежнему остается острой. Мы видим, что в некоторых школах есть случаи заболеваемости, классы переводятся на онлайн-обучение. Поэтому мы сохраняем систему контроля за организациями, обслуживающими население, — сказал Кожемяко.
До сих пор в крае не работают секции дополнительного образования, включая художественные и спортивные. Как сообщила санитарный врач региона, это делается для того, чтобы дети из разных коллективов не пересекались и не создавали новых очагов распространения инфекции.
— Сейчас главный санитарный принцип в школах — это максимальное разобщение детей. Те единичные случаи коронавирусной инфекции, которые заносятся в школы, ограничиваются уходом на дистанционное обучение одного класса, — пояснила Татьяна Детковская.
До конца сентября учреждение дополнительного образования открыты не будут. Далее решение о возобновлении их работы будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Губернатор отметил, что спортивные занятия вполне можно проводить на улице, пока это позволяет делать погода.
В крае по прежнему действует режим повышенной готовности. Приморцы должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей и «социальная дистанция» между гражданами в 1,5 метра.
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