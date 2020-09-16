Погода в Приморье испортится в четверг

Самые сильные дожди пройдут в западной половине Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 сентября, на погоду в Приморье начнут оказывать влияние фронтальные разделы циклона, который движется над Китаем. К концу дня уплотнится фронтальная облачность и на западе края местами начнется небольшой дождь.

Кардинально ухудшится погода в четверг. По данным «Примгидромета», дожди охватят большую часть края. В отдельных районах возможны ливни и грозы. Самые сильные дожди пройдут в западной половине региона. Усилится юго-восточный ветер. Ночь станет теплей, но днем похолодает на 1-4 градуса.

Во Владивостоке в четверг ночью ожидается дождь и сильный ветер. Температура воздуха +14...+16 °C. Днем дождь начнет стихать до полного прекращения. Однако сильный юго-восточный ветер сохранится. Максимальная температура понизится на 1-2 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14