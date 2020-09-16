Дополнительное образование в школах Приморья решили пока не возобновлять

Возможно, дополнительные занятия, связанные со спортом, разрешат в Приморье на открытом воздухе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз заявил, что нельзя ослаблять контроль за соблюдением режима повышенной безопасности.

- При кажущемся снижении заболеваемости ситуация по-прежнему остается острой. Мы видим, что в некоторых школах есть случаи заболеваемости, классы переводятся на онлайн-обучение. Поэтому мы сохраняем систему контроля за организациями, обслуживающими население, – сказал губернатор.

Напомним, в крае до сих пор не работают секции дополнительного образования, включая художественные и спортивные. Как сообщила санитарный врач региона Татьяна Детковская, это делается для того, чтобы дети из разных коллективов не пересекались и не создавали новых очагов распространения инфекции.

- Сейчас главный санитарный принцип в школах – это максимальное разобщение детей. Те единичные случаи коронавирусной инфекции, которые заносятся в школы, ограничиваются уходом на дистанционное обучение одного класса, - пояснила Детковская.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора, до конца этого месяца учреждения допобразования в крае открыты не будут. Далее решение о возобновлении их работы будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Губернатор отметил, что спортивные занятия вполне можно проводить на улице, пока это позволяет делать погода.

В крае по-прежнему действует режим повышенной готовности. Приморцы должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей и "социальная дистанция" между гражданами в 1,5 метра.

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