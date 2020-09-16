«Тотальный диктант» сместился на осень. Приморье присоединится к акции в октябре

«Тотальный диктант» состоится в Приморском крае 17 октября Фото: Мария ЛЕНЦ

«Тотальный диктант» состоится в Приморском крае 17 октября. Эпидемия коронавируса внесла и в это мероприятие определенные перемены. Во-первых, сроки проведения диктанта сдвинулись и это будет первая акция из этой ежегодной серии, которая пройдет осенью. Во-вторых, появилась еще одна возможность поучаствовать в «празднике грамотности».

В этом году принять участие можно одним из трех способов. Как обычно, написать диктант в аудитории. Там будут соблюдаться необходимые санитарные нормы и социальная дистанция. Второй вариант — участие онлайн, заполняя специальную форму на официальном сайте проекта. И третий способ устроители сами назвали «компромиссным решением между онлайном и офлайном» — «#пишемдома».

Нововведение с названием «пишем дома» заключается в том, что диктант нужно написать специальной ручкой, а затем сдать в один из проверочных пунктов на территории Владивостока. По заверению организаторов «Тотального диктанта», спецручку можно будет без труда получить в краевой библиотеке имени Горького или в одной из библиотек Владивостокской централизованной библиотечной системы. Жителям острова Русский проще будет обратиться в Научную библиотеку ДВФУ. Сообщается, что адреса пунктов выдачи ручек есть в соцсетях на страницах официальных городских групп проекта, а также на городской странице сайта totaldict. ru.

— Конечно, можно «написать» диктант на клавиатуре компьютера, но для многих участников акция — это не просто проверка знаний, а определенный ритуал, мероприятие, вызывающее чувство единства. Именно для них мы раздаем ручки, чтобы каждый житель Владивостока смог написать Тотальный диктант от руки на бумаге, пусть и находясь дома, — поясняет идею варианта «пиши дома» координатор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Надо отметить, что ручки, которыми нужно писать диктант действительно особенные — каждая ручка xGold имеет свой собственный номер. Это поможет участникам акции поучаствовать в розыгрыше призов. Достаточно сразу после получения своей ручки, зарегистрировать ее код на сайте.

СПРАВКА:

«Тотальный диктант» — просветительская акция, проводимая раз в год. Это добровольный диктант для всех желающих, который проводят своими силами активисты и волонтеры.

Организатор акции фонд «Тотальный диктант» находится в Новосибирске. Текст каждого диктанта пишет кто-нибудь из известных российских писателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14