Владивосток в режиме проверок. Административные комиссии выявляют нарушителей санитарных требований

Административные комиссии проверяют соблюдение "масочного режима" в общественном транспорте Владивостока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общественном транспорте Владивостока ежедневно проходит мониторинг соблюдения пассажирами и водителями "масочного режима". Вчера, 15 сентября, проверке административных комиссий подверглись 348 единиц транспорта: 121 автобус и 227 автомобилей такси. Транспорт проверяли на остановках «Бам», «Маяк», «Семеновская», «Железнодорожный вокзал», «Луговая» и других.

Как сообщают представители городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, кроме ношения средств индивидуальной защиты, члены комиссий проверяют есть ли у водителя необходимые отметки об обязательной дезинфекции машины. При обнаружении нарушений оформляют протокол, а затем проводят беседу о необходимости соблюдения требований, действующих при режиме повышенной готовности.

Проверка ношения масок проходит также каждый день и в других местах скопления людей. В частности проверяются точки торговли и питания. Вчера было проверено 254 таких объекта. Административные комиссии заглянули в 26 салонов красоты и парикмахерских, узнали как проводится дезинфекция в подъездах 20 многоквартирных домов Владивостока.

Во вторник в общей сложности было составлено 18 административных протоколов. Нарушителям грозят штрафы.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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