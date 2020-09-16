Андрей Исаев: Защита минимального дохода граждан от списания в счет долгов может начать действовать с 2021 года

Защита прожиточного минимума от списания в счет погашения долгов граждан станет одной из тем, на которой сконцентрируются в осеннюю сессию депутаты фракции «Единой России» в Госдуме и, в частности, члены комитета по труду социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

«Суть поправок заключается в следующем: если в отношении человека возбуждается дело, связанное со списанием его средств за долги, то он будет иметь право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум от списания. Затем в ФССП гражданин может указать один счет в одном банке, на котором ему будет оставляться установленная законом сумма», – рассказал Андрей Исаев.

Сейчас, по словам парламентария, на рассмотрении в Госдуме находится один вариант соответствующих поправок. Однако в «Единой России» разработали новый законопроект, который готовится к внесению.

«Мы в ближайшее время рассчитываем получить на него положительный отзыв Правительства и думаем в осеннюю сессию его принять во всех чтениях. С нового года закон может вступить в силу», – заявил Андрей Исаев.

Отметим, что инициатива «Единой России» предусматривает защиту не только средств пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий. Под действие поправок должны попасть, в том числе и люди, которые не получают социальную поддержку от государства: индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых сейчас имеющиеся средства могут списываться за долги «под ноль».

Напомним, речь о необходимости защиты от взыскания прожиточного минимума была поднята на совещании, которое прошло в начале августа на площадке «Единой России». Участвовавшие в нем руководители Минтруда, Минюста, Федеральной службы судебных приставов, профсоюзных объединений, а также главы ряда регионов и представители банков концепцию законопроекта партии поддержали.

Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик отмечает, что данный законопроект, инициированный партией «Единая Россия», призван защитить гарантированный прожиточный минимум граждан от списания в счет долгов - и это очень актуально в условиях распространения коронавируса, ведь за время пандемии, по словам спикера краевого парламента, многие истратили свои накопления, кто-то потерял работу или бизнес, а некоторые оказались в долгах.

«Единая Россия» считает, что государство должно помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Важно и то, что законопроект Партии предусматривает защиту не только социально уязвимых категорий населения, но и индивидуальных предпринимателей и самозанятых. В Приморье, кстати, новый налоговый режим для самозанятых начал действовать с июля текущего года. И законопроект, предложенный «Единой Россией», позволит им трудиться в правовом поле, поможет укрепить и развить свое дело и быть уверенным, что имеющиеся средства не спишутся «под ноль» за долги», - отмечает Александр Ролик.

Новый законопроект, как отмечает спикер Заксобрания, наряду с серией других законов, принятых за последние годы, способствует повышению уровня социальной защиты приморцев.

«Вопросы социальной защиты прав граждан приобрели свою актуальность и в связи с принятием поправок в Конституцию РФ. В Приморье в последние два года краевые парламентарии по инициативе губернатора Олега Кожемяко приняли большой блок социальных законов, направленных на поддержку пенсионеров, многодетных семей и малообеспеченных граждан. И новый федеральный закон также будет способствовать повышению уровня социальной защищенности населения», - подытожил спикер Законодательного Собрания Приморья.