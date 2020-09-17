Дождливый день пообещали синоптики Приморью на 17 сентября

В отдельных районах края прогремит гроза

Сегодня, 17 сентября, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты, сообщает "Примпогода". В крае небольшой, местами умеренный дождь, в западной половине дождь, местами сильный. В отдельных районах возможны грозы.Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха 17...22°C .

Во Владивостоке небольшой, утром умеренный дождь. Ветер южный умеренный до сильного, утром сильный. Температура воздуха 17...19°C.

В Уссурийске дождь, утром сильный. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 20...22°C.

В Находке небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха 19...21°C.

Температура воды в Амурском заливе 19°C, в бухте Находка 16°C, в заливе Посьета 19°C.