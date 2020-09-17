Новый обитатель появился в Центре «Тигр» в Приморье

Об истории появления в Центре "Тигр" нового обитателя обещают рассказать позже. Скриншот видео Instagram siberiantiger_center

Центр спасения диких животных «Тигр» сообщил в своем аккаунте Instagram о появлении в учреждении нового обитателя — гималайского медвежонка.

Защитники животных, сохраняя интригу, обещают поведать своим подписчикам историю появления маленькой медведицы в Центре только завтра. А сегодня сообщено, что уже решено — малышка останется зимовать под присмотром людей.

Нужно отметить, что неделю назад специалисты Центра «Тигр» сообщили о том, что после прохождения реабилитации в дикую природу было выпущено уже 7 медвежат. Сейчас, как утверждают представители организации, очень хорошее время для выпуска молодых медведей: они могут подготовиться к зиме, потому что в лесу полно орехов, желудей и плодов актинидии.

Перед выпуском на волю все животные обязательно проходят ветеринарныи осмотр. Выпускаются лишь звери, которые полностью здоровы и их поведение соответствует нормальному поведению диких сородичей. Места для выпуска тщательно выбираются для каждого вида животного. Они должны быть вдалеке от человеческого жилья и находиться на охраняемои территории.

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