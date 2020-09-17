У мэра Владивостока официально появился еще один заместитель

В должность вступил еще один заместитель главы Администрации Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новым заместителем главы Владивостока официально назначен Константин Стоценко. Он ранее уже работал мэрии и в правительстве Приморья — занимал пост заместителя руководителя аппарата губернатора. Сейчас чиновнику предстоит руководить 11 направлениями, среди которых внутренняя политика, муниципальная служба и делопроизводство. Фактически Стоценко начал работу в администрации города с 1 июня, однако официальное назначение было обнародовано лишь теперь.

Опыт работы в администрации краевого центра был приобретен Константином Стоценко в период с 2004 по 2007 год. Тогда он трудился в должности вице-мэра при Владимире Николаеве.

Когда Николаев был осужден за «Злоупотребление должностными полномочиями», уголовные дела были заведены и на его пятерых замов, в числе которых был Стоценко. Следствие считало, что чиновник под видом консультативных услуг организовал вооруженную охрану мэра и этим нанес ущерб городу более чем на 3 миллиона рублей. По статье «Превышение должностных полномочий» Стоценко был оштрафован на 25 тысяч рублей и с должности снят.

Затем была работа в ОАО «Приморгражданпроект», КГБУ «Центр развития территорий», ФГКУ Росгранстрой на руководящих должностях. В 2019 году Стоценко начал работать в администрации Приморья, которая превратилась в правительство края.

Новый вице-мэр Владивостока Константин Стоценко Фото: Администрация Владивостока

Обязанности Константина Стоценко, которые обозначены на официальной странице сайта Администрации Владивостока.

Осуществляет общее руководство:

— управлением муниципальной службы и кадров;

— управлением делопроизводства;

— управлением международных отношений:

— управлением по работе с обращениями граждан;

— отделом секретариата администрации;

— секретариатом главы города;

— управлением по делам молодежи;

— управлением информационно-программного обеспечения;

— управлением по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному

— управлению охраной труда;

— управлением планирования и организационной работы.

Осуществляет оперативное руководство: контрольным управлением.

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