Мед из Приморья будут продавать в США

Компания из Приморья "Славный мед" собирается продавать товар в США Фото: pixabay.com

Продавать свой сладкий товар в США собирается компания из Приморья «Славный мед». А поддержку в этом ей оказало государство.

— Мы занимаемся закупкой меда у пасек, проверяем его на качество и безопасность, фасуем и отправляем за рубеж. Сейчас в основном поставки идут в Китай и немного в Республику Корея. Но с помощью центра который запустил новую услугу по продвижению производителей в других странах, мы занялись американским рынком. Компания из США уже формирует будущую рекламную кампанию нашей линейки меда, — сообщил ТАСС глава компании Вячеслав Свинаренко.

Кроме того, «Славный мед» воспользовался возможностью софинансирования государством исследований меда на безопасность и качество. Доля софинансирования составила 80%, что позволило существенно снизить цену для потребителя. Руководитель компании уверен, в США сейчас есть спрос на натуральные продукты, среди которых мед занимает особое место.

Экспортеров Приморья поддерживают в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который нацелен на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% — до 250 млрд долларов.

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