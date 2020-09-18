Приморская компания DNS поднялась с списке Forbes за год на 4 строчки

Один из основателей и руководителей компании DNS Дмитрий Алексеев. Фото: личный аккаунт Facebook

Компания DNS из Владивостока заняла 27-е место в ежегодном рейтинге крупнейших частных российских компаний журнала Forbes. В этот список традиционно попали организации, которые более чем на 50% контролируются частными лицами.

В рейтинг вошли 200 компаний, суммарная выручка которых в прошлом году составила 45,3 триллиона рублей. За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями, сообщает Forbes. Также использованы данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.

Компания DNS, основанная во Владивостоке Дмитрием Алексеевым и партнерами, сначала занималась продажей компьютеров и их комплектующих. Сейчас торговая сеть из 1800 магазинов переориентировалась на розничную торговлю более широким кругом товаров.

В прошлом году DNS занимала 31 строку рейтинга Forbes. Теперь же сдвиг вверх произошел сразу на 4 пункта. Выручка компании за 2019 год оценивается в 309,2 миллиарда рублей.

Первые две строчки списка самых богатых частных компаний России заняли нефтегазовые компании: «Лукойл» (выручка 7,9 триллиона рублей) и «Сургутнефтегаз» (выручка 1,8 триллиона рублей). На третьем месте X5 Retail Group — это розничная торговая сеть (выручка 1,7 триллиона рублей).

Кроме DNS, в рейтинге других представителей бизнеса из Приморья нет. Что касается Дальневосточного региона, на 159 месте списка оказалась группа компаний «Невада» из Хабаровска.

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