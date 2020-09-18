Олег Гуменюк: Многие проблемы приходится решать лично

Фото: Евгений Кулешов

Осмотр городских территорий – обязательная запись в еженедельнике главы Владивостока. Олег Гуменюк признается, что личный контроль помогает и чиновникам, и подрядчикам работать эффективно. А работы много, особенно после недавних тайфунов.

Очередной объезд Олег Гуменюк начал с ул. Черемуховой, 3б. Из-за тайфуна «Майсак» здесь пострадало около 10 квадратных метров кровли, но латать их не стали - крышу перестилают заново.

«Здесь довольно ветреный район и периодически проблемы с кровлями возникают, - рассказали мэру сотрудники управляющей компании. - Поэтому решили не ремонтировать пострадавший фрагмент, а сделать полноценное восстановление».

Крышу на Черемуховой после тайфуна решили не латать, полностью перестелить. Фото: Евгений Кулешов

К дому № 59 на Сахалинской глава города приезжает уже третий раз. Здесь явно наметились улучшения - в подъездах начался долгожданный ремонт, а управляющая компания находится на постоянной связи с жителями дома.

«Многие проблемы приходится решать лично. Но зато после таких прецедентов все структуры начинают работать эффективнее и уже не ждут моих визитов», - комментирует Олег Гуменюк.

Но иногда для встречи с жителями есть и позитивные поводы. Вот, к примеру, на ул. Гризодубовой, 53, в прошлом году здесь заасфальтировали придомовую территорию, а в этом году установили детскую площадку. Сегодня это место притяжения жителей всех соседних домов.

«Хотели сказать вам огромное спасибо. Программа действительно работает. Мы убедились в этом и планируем в следующем году вновь поучаствовать - не хватает спортивных тренажеров для подростков», - поблагодарили главу города местные жители.

Еще один адрес – Полярная, 1. Здесь необходимо благоустройство общественной территории. И уже есть люди, готовые это сделать. Глава города изучает предложенные проекты и поручает представителям «Дирекции общественных пространств» проработать вопрос более детально.

На Полярной необходимо благоустроить общественную территорию. Фото: Евгений Кулешов

«Город преображается, и это заметно. Появляются новые скверы, ремонтируются дворы, приводим в порядок фасады. Но и много всего еще предстоит сделать. Как, например, с территорией на Полярной, 1. Вопрос требует проработки, но уже сейчас можно вести подготовительную работу. Бизнесмен, с которым мы сегодня встречались, предлагает обустроить здесь спортивную площадку, сделать лавочки и дорожки. Это хорошее начинание», - резюмировал глава Владивостока Олег Гуменюк.