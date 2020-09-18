Памятник военному летчику Николаю Острякову открыли во Владивостоке

Памятник установили в сквере, носящем имя Николая Острякова Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке открыли памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Николаю Острякову. Монумент установили в сквере, носящем имя героя.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, на торжественной церемонии в честь открытия памятника присутствовали представители администрации и думы города, ветераны, военнослужащие, воспитанники патриотических клубов, общественники и местные жители.

— Этим событием мы говорим всем героям спасибо за мирное небо над нашими головами, — сказал глава города Олег Гуменюк.

Автором скульптуры стал владивостокский художник Илья Топчий, рассказавший собравшимся, что идея создания памятника Острякову появилась у него давно, а донести ее до руководства города удалось в прошлом году.

— Приступил я к созданию памятника в декабре прошлого года и вплоть до вчерашней ночи наводил последние штрихи, — рассказал скульптор.

Автором скульптуры стал художник из Владивостока Илья Топчий Фото: Администрация Владивостока

От имени военнослужащих 25-й Краснознаменной морской ракетоносной дивизии, названной именем летчика, городские власти поблагодарил председатель совета ветеранов морской авиации ТОФ Александр Притчин.

— Это большое и радостное событие для всех наших военнослужащих, которые служили в этой дивизии, как и для всех жителей нашего города, — сказал ветеран.

СПРАВКА:

Николай Алексеевич Остряков — советский летчик морской авиации, генерал-майор (1940). Командующий Военно-воздушными силами Черноморского флота (1941–1942), Герой Советского Союза (1942, посмертно).

В октябре 1941 года — апреле 1942 года совершил 100 боевых вылетов. Погиб на земле, вместе с заместителем начальника Управления ВВС ВМФ СССР генерал-майором Федором Коробковым, во время авианалета немецких ВВС на ремонтные мастерские флота в Круглой бухте Севастополя.

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