На супертраулерах РРПК начался монтаж основного оборудования

Спуск судна «Механик Маслак» на воду. Фото: предоставлено РРПК

На траулерах «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак», которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, начат монтаж тралового, грузового и швартовного оборудования. На головном судне «Капитан Вдовиченко» начат также монтаж рыбомучной установки.

В состав тралового комплекса входят электрические ваерные лебедки, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии и перенаправлять ее на нужды основного производства и для внутреннего потребления, что позволит снизить расход топлива.

На траулерах «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» начат монтаж основного оборудования. Фото: предоставлено РРПК

«Современные технологии позволяют повысить эффективность используемого оборудования и промысла в целом, - отметил заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – Рекуперация энергии с лебедок – не единственная инновация. Энергосберегающие технологии применены также в рыбомучной установке, монтаж которой уже начат на БМРТ «Капитан Вдовиченко». Для работы установки будет применяться пар, произведенный котлом с использованием рыбьего жира в качестве топлива и утилизацией остаточного тепла выхлопных газов. Таким образом получим систему замкнутого цикла. Кроме того, РМУ обеспечит повышенный коэффициент выхода муки за счет выпаривания рыбного бульона».

На траулерах «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» начат монтаж основного оборудования. Фото: предоставлено РРПК

В ближайшее время на головном судне будет начат монтаж оборудования рыбоперерабатывающей фабрики. В помещении цеха завершаются подготовительные работы: выполнена металлизация палубы, ведётся прокладка трубопроводов, кабель-трасс и монтаж изоляции.

На траулерах «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» начат монтаж основного оборудования. Фото: предоставлено РРПК

Напомним, строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные суда для российского рыбопромыслового флота. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Всего для РРПК планируется построить 11 судов нового поколения.