Приморец избил соседа кувалдой

Фото: pixabay.com

Врачи скорой доставили в больницу Пограничного района мужчину с тяжелой травмой головы. Было установлено, что пострадавший во время ссоры с соседом был избит металлической кувалдой.

Врачей на место происшествия вызвали жители домов в поселке Пограничный, которые обнаружили во дворе мужчину в крови. Врачи зафиксировали у 46-летнего пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и теменной области черепа, рваные раны мягких тканей головы и другие повреждения.

Мужчина в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в реанимацию, а полицейские приступили к поискам подозреваемого в преступлении. Вскоре был задержан 36-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за угрозу убийством, побои, умышленное причинение вреда здоровью, незаконное культивирование конопли, а также хранение и перевозку наркотиков.

По словам задержанного, во время возникшего конфликта он нанес пострадавшему несколько ударов металлической кувалдой по голове и скрылся с места происшествия. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит длительный тюремный срок.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14