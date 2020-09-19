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Происшествия

Бизнесмену из Владивостока разбили «Лексус» во дворе элитного комплекса

С помощью биты или палки кто-то «поработал» над дорогим внедорожником, пока хозяин спал
Марк КАПУСТИН
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Тематическое фото: pixabay.com

Тематическое фото: pixabay.com

Житель престижного жилого комплекса на Комсомольской пожаловался в полицию на порчу личного имущества. Объектом нападения хулиганов стал его элитный внедорожник марки Lexus.

Как сообщил пострадавший бизнесмен, поздно вечером он припарковал машину во дворе и шел домой. Рано утром он обнаружил, что ночью неизвестные с помощью биты или палки разбили стекла на его Lexus LX 570 а также повредили кузов.

Хозяин авто сообщил о произошедшем в полицию и попросил найти подозреваемых в нападении. Стражи порядка осмотрели место происшествия, зафиксировали причиненный предпринимателю ущерб и приступили к поискам злоумышленников. По одной из версий, к случившемуся могут быть причастны конкуренты по бизнесу пострадавшего.

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Криминал