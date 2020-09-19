Во Владивостоке погиб еще один байкер

ДТП на Океанском проспекте. Фото: instagram.com/AK_VDK

Аккаунт компании «Аварийные Комиссары» опубликовал видео с места смертельной аварии на Океанском проспекте во Владивостоке. Вечером 18 сентября в районе дома 149 водитель Suzuki Swift, который ехал от кольца Первой речки в сторону Некрасовского путепровода, стал поворачивать или разворачиваться, не заметив мотоциклиста, ехавшего навстречу.

Удар получился настолько сильный, что у иномарки смяло переднюю часть автомобиля, а мотоцикл отбросило на косогор.

Медики пытались спасти байкера, но от полученных травм он скончался на месте.

Байкера пытались откачать, но тщетно. Фото: instagram.com/AK_VDK

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