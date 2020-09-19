Родители в шоке: оказывается, рабочие тетради в школах Приморья должны выдавать бесплатно

Ребенок выбирает рабочие тетради Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко ответила на вопрос родителей, за чей счет должны приобретаться рабочие тетради в школе. Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания предоставляются ученикам бесплатно.

Разъяснения по этому вопросу опубликовали в официальном аккаунте министерства образования Приморского края в Инстаграме. Тезисы следующие:

- рабочие тетради как методические приложения к учебнику должны быть включены в учебно-методический комплект школы на учебный год и должны быть приобретены,

- приобретать рабочие тетради должна образовательная организация за счет бюджетных средств,

- рабочие тетради должны быть выданы ученикам бесплатно.

Все эти вопросы находятся в зоне ответственности руководителя общеобразовательного учреждения.

В комментариях многие родители рассказали, что они приобретали рабочие тетради за свой счет, называя при этом конкретные номера школ.

«Вот это новость. Интересно, кто-нибудь получал из родителей бесплатно и в какой школе? Все покупают их. Видать, мы многого не знаем еще», - пишут подписчики.

В минобре же рекомендовали в таких случаях обращаться за разъяснениями к директору школы, в которой учится ребенок.

- В случае, если вопросы в адрес администрации общеобразовательного учреждения не получат должного внимания и справедливой оценки, у родителей есть право обжаловать решения и действия (или бездействие) директора в письменном обращении на имя ответственного по работе с муниципальными учреждениями образования вашего города или населенного пункта, - говорится в обращении министра образования.

Со своей стороны чиновники министерства пообещали усилить разъяснительную работу с руководителями по поводу организации бесплатного общего образования в школах Приморского края.

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