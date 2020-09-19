Завершены поиски 16-летней Ксении Смочек из Приморья

Тематическое фото: pixabay.com

16-летняя Ксения Смочек из Октябрьского района Приморья пропала 17 сентября этого года. Она ушла из дома, и дальше о ее месте нахождения было неизвестно.

Родные забили тревогу и начали поиски. Были подключены и волонтеры организации «Примпоиск», которые распространяли информацию и приметы пропавшей девушки с фотографией в соцсетях – разыскивалась девушка в красной куртке и черных лосинах.

Уже на следующий день было объявлено о завершении поисков. К счастью, повод позитивный – девушку нашли, спустя сутки.

- Ксения найдена, жива. Спасибо всем большое за распространение информации, - обратились волонтеры к приморцам.

Волонтеры и правоохранительные органы призывают никогда не оставаться равнодушными, когда речь идет о поиске людей. Часто бывает, что именно случайные прохожие находят или помогаю найти потерявшихся.

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